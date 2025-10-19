Kuzey Kıbrıs’ta halk, cumhurbaşkanlığı seçimi için sandık başında

Kuzey Kıbrıs'ta cumhurbaşkanı seçiminin ilk turu için oy verme işlemi saat 18.00 itibarıyla sona erdi.

Kuzey Kıbrıs'ta yurttaşlar cumhurbaşkanını seçmek için 9'uncu kez sandığa gitti. Seçimin ilk turu için 08.00 itibarıyla oy kullanmaya başlayan Kuzey Kıbrıs yurttaşları, ülke genelinde kurulan 777 sandıkta 18.00'e kadar oy kullandı.

218 bin 313 seçmenin bulunduğu Kuzey Kıbrıs'ta, cumhurbaşkanı seçilebilmek için geçerli oyların salt çoğunluğunu almak gerekiyor. Seçimin ilk turunda herhangi bir aday yüzde 50+1 oyu aldığı takdirde cumhurbaşkanı seçilecek.

Hiçbir adayın salt çoğunluğu sağlayamaması durumunda ise ilk turda en çok oyu alan ilk 2 aday, 7 gün içinde yapılacak ikinci tur seçimlerine katılacak.

HÜSEYİN GÜRLEK ADAYLIKTAN ÇEKİLDİ

İkinci turda en yüksek oyu alan aday, cumhurbaşkanı koltuğuna oturmaya hak kazanacak. 5'i bağımsız 7 adayın yarıştığı seçimin ilk turundaki oy pusulasında sıralama şöyle:

"Osman Zorba (Kıbrıs Sosyalist Partisi) 1, Tufan Erhürman (Cumhuriyetçi Türk Partisi) 2, Arif Salih Kırdağ (Bağımsız) 3, Ahmet Boran (Bağımsız) 4, Mehmet Hasgüler (Bağımsız) 5, İbrahim Yazıcı (Bağımsız) 6, Hüseyin Gürlek (Bağımsız) 7, Ersin Tatar (Bağımsız) 8."

Pusulada 7'nci sırada yer alan Hüseyin Gürlek, dün Ersin Tatar lehine adaylıktan çekildiğini açıklamıştı.

SAAT 16.00 İTİBARIYLA KATILIM ORANI YÜZDE 53,19'A ÇIKTI

Kuzey Kıbrıs Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Bertan Özerdağ, cumhurbaşkanı seçiminde saat 16.00 itibarıyla seçmenlerin yüzde 53,19'unun oy kullandığını belirtti.

Kuzey Kıbrıs'ın resmi ajansı Türk Ajansı Kıbrıs'ın (TAK) haberine göre, oyunu eşiyle saat 11.30'da Suat Günsel İlkokulu 74 numaralı sandıkta kullanan Özerdağ, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı seçiminin ülke için önemli olduğunu belirten Özerdağ, seçimin ülke, devlet ve halk için hayırlı olmasını diledi.

Ülke genelinde şu ana kadar herhangi olumsuz bir durumun yaşanmadığını dile getiren Özerdağ, sosyal medya üzerinden yapılan yayınlarla ilgili şikayetler aldıklarını belirterek, vatandaş, parti ve adayların dikkatli ve kurallara uygun şekilde davranmasının önemine vurgu yaptı.

Özerdağ, "Beklentimiz seçimin adil, demokratik ve kurallara bağlı olarak sonuçlanmasıdır" diyerek, seçim sonuçlarının demokratik kazanım olmasını diledi. TAK'ın haberine göre, YSK Başkanı Özerdağ, cumhurbaşkanı seçiminde saat 16.00 itibarıyla oy kullanma oranını yüzde 53,19 olarak açıkladı.

Cumhurbaşkanlığı seçiminde oy verme işlemleri saat 18.00’e kadar devam edecek. YSK'den verilen bilgiye göre, saat 16.00 itibarıyla ilçelere göre katılım oranı ise Lefkoşa'da yüzde 54,28, Gazimağusa'da yüzde 51,87, Girne'de 52,70, Güzelyurt'ta yüzde 51,77, İskele'de yüzde 54,06 ve Lefke'de yüzde 54,43 oldu. Buna göre şu ana kadar en yüksek katılım Lefke, en düşük ise Güzelyurt oldu.