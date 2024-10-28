Kuzey Kıbrıs’ta yenidoğan skandalı: KTTB, KTTO ve Tıp-İş’den ortak açıklama

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sağlık Bakanlığı, Dr. Burhan Nalbantoğlu Acil Durum Hastanesi’nde Yeni Doğan Yoğun Bakım Ünitesi’nde bulunan 1 bebeğin ölümü, 6 bebeğin entübe edilmesi üzerine inceleme başlatırken, polis 4 sağlık çalışanını gözaltına aldı.

Yetkililerden alınan bilgiye göre, dün akşam saatlerinde başkent Lefkoşa'daki Dr. Burhan Nalbantoğlu Acil Durum Hastanesi’nde bulunan 7 bebekten kuvözde tedavi gören 20 günlük Mihrimah Toymuradov yaşamını yitirdi, sağlık durumları kritik olan 6 bebek entübe edildi.

Bebeklerin aileleri, hastane önünde toplanarak hastane yönetimine tepki gösterdi. Aileler, bebeklere sıvı besin yerine tıbbi alkol verildiğini iddia etti.

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Yönetim Kurulu (KTTB), Kıbrıs Türk Tabipleri Odası Yönetim Kurulu (KTTO) ve Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası Yönetim Kurulu (Tıp-İş) tarafından yapılan ortak açıklamada, polis soruşturmasının yeterli olmayacağı; kapsamlı idari soruşturma da yürütülmesinin gerekli olduğu vurgulandı.

Doktorlar tarafından yapılan açıklamanın tam metni:

Acil Durum Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi’nde tedavi gören bebeklerle ilgili iddiaların ciddiyetle ele alınarak, ivedilikle soruşturulması, aydınlatılması ve kamuoyunun şeffaf bir şekilde bilgilendirilmesi son derece önemlidir.

Olayın sadece polis tarafından soruşturulması yeterli olmayıp aynı zamanda kapsamlı idari soruşturma da yürütülmesi gereklidir.

Yaşandığı iddia edilen olayla ilgili süreç en baştan incelenmeli, alkolün eczaneden talep şekli, yöntemin güvenirliği, temin süreci, yoğun bakım ünitesinin ilaç ve tıbbi malzeme depolama sistemi, hasta güvenliği esasları, çalışan sayısı yeterliliği, hizmet içi eğitim ve denetim süreçleri, Sağlık Bakanlığı ve idari amirlerin düzenleyici ve denetleyici yönden sorumlulukları ayrıntılı biçimde ele alınmalıdır.

Görevi yaşatmak olan biz hekimler yaşananlar karşısında son derece üzgünüz. Olayın aydınlatılması, ihmal veya kusuru olanların belirlenmesi ve gerekli yasal süreçlerin başlatılması hayati öneme sahiptir. Bu süreçte yetkililerle iş birliğine hazır olduğumuzu ve tüm hekimler olarak Yenidoğan Ünitesinde özveri ile çalışan yenidoğan uzman hekimlerimizin yanlarında olduğumuzu, tıbbi ve iş gücü olarak her türlü yardıma hazır olduğumuzu belirtmek isteriz.

Hayatını kaybeden bebeğimizin ailesine başsağlığı diler, tedavisi devam eden bebeklerimizin bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını dileriz.