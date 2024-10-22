"Kuzey Kore askeri Ukrayna’da savaşıyor" iddiası: Güney Kore ve İngiltere'den ortak kınama

Kuzey Kore’nin Ukrayna’ya karşı savaşmak üzere Rusya’ya asker gönderdiğine ilişkin iddiaların ardından Pyongyang - Moskova arasındaki askeri iş birliğinin ispatı olarak yorumlanan bir fotoğraf paylaşıldı.

Telegram’daki bir Rusya yanlısı hesap tarafından yayınlanan bir karede Rusya ve Kuzey Kore bayrakları yan yana görüldü.

Yayınlanan karenin Ukrayna’nın Pokrovsk şehrindeki bir maden sahasında çekildiği öne sürüldü.

Fotoğrafın gerçek olup olmadığı henüz bilinmezken, Rusya veya Kuzey Kore’den fotoğrafa dair resmi bir açıklama yapılmadı.

İNGİLTERE VE GÜNEY KORE'DEN KINAMA

Öte yandan Güney Kore ve İngiltere, "Kuzey Kore'nin Rusya-Ukrayna savaşında Moskova safında savaşması için asker gönderdiği" iddiasını dile getirerek kınamada bulundu

Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Dışişleri Bakanı Cho Tae-yul ve Seul'da bulunan İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, Kuzey Kore'nin Rusya'ya destek amacıyla Ukrayna'ya asker gönderdiğine ilişkin iddialar hakkında ortak açıklama yaptı.

Açıklamada, "Kuzey Kore'nin hukuka aykırı silah transferlerine devam etmesini ve Moskova'nın Ukrayna'daki hukuka aykırı savaşını desteklemek üzere Rusya'ya asker göndermesini en güçlü ifadelerle kınıyoruz" ifadesine yer verildi.

Rusya'nın "asker ve silah göndermesi karşılığında Kuzey'e ne sağladığının izlendiği" belirtilen açıklamada, Moskova'nın Pyongyang'a muhtemel nükleer ya da balistik füze teknolojisi transferinden "derin endişe" duyulduğu aktarıldı.

Açıklamada, Hint-Pasifik ve Avrupa-Atlantik bölgelerinin güvenliğinin "birbiriyle bağlantılı olduğu" kaydedilerek, Güney Kore ve İngiltere'nin, Moskova ve Pyongyang'ı "caydırmak için uluslararası toplumla birlikte tedbir almakta kararlı olduğu" vurgulandı.

KUZEY KORE'NİN RUSYA'YA ASKER GÖNDERDİĞİ İDDİALARI

Güney Kore, 18 Ekim'de Kuzey Kore'nin Rusya'ya destek olmak amacıyla Ukrayna'ya yaklaşık 10 bin asker göndermeyi planladığını savunmuştu. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, iddiayı henüz teyit edemeyeceklerini söylemişti.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) da Kuzey'in Rusya'ya destek amacıyla Ukrayna'ya asker gönderdiğine ilişkin iddiaları henüz teyit edemediklerini ve incelemelerin sürdüğünü bildirmişti.

Güney Kore İstihbarat Servisi (NIS) ise geçtiğimiz hafta, Kuzey Kore’nin Rusya’ya bin 500 özel kuvvet askeri gönderdiğini açıklayarak uydu fotoğraflarını paylaşmış, açıklamada askerlerin Ukrayna savaşında görevlendirileceğinin tahmin edildiği belirtilmişti.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski de Kuzey Kore’nin kendilerine karşı savaşmak üzere Rusya’ya 10 bin asker göndermeye hazırlandığını iddia etmişti

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, dün Kuzey Kore ordusunun Rusya’da olduğu iddiasıyla ilgili bilgilerin çelişkili olduğuna dikkati çekmiş, "Çok fazla çelişkili bilgi görüyoruz. Güney Koreliler bir şey söylüyor, ardından Pentagon bu tür açıklamaları teyit etmediklerini açıklıyor. Muhtemelen buna böyle yaklaşmamız gerekiyor” diye konuştu.

Sözcü Peskov, Kuzey Kore ordusunun Rusya’da olup olmadığı ve Ukrayna’daki "özel askeri operasyona" katılıp katılmadığı yönündeki soruya, "Bu, özel askeri operasyonun yürütülmesiyle ilgili bir soru. Savunma Bakanlığı ile iletişime geçmeniz gerekiyor" yanıtını vermişti.