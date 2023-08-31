Kuzey Kore: Balistik füzeler, ABD ve Güney'in tatbikatına yanıt olarak fırlatıldı

Kuzey Kore'nin balistik füzeleri, ABD ve Güney Kore'nin ortak düzenlediği "Ulchi Özgürlük Kalkanı (UFS)" askeri tatbikatına yanıt olarak fırlattığı açıklandı.

Kuzey Kore'nin resmi Kore Merkezi Haber Ajansının (KCNA) haberinde, Kuzey'in dün 2 balistik füze fırlatmasını, ABD ve Güney'in ortak düzenlediği "Ulchi Özgürlük Kalkanı (UFS)" tatbikatına yanıt olarak yaptığı belirtildi.

Haberde, Kuzey'e karşı "ciddi tehdit" olarak nitelendirilen tatbikatla baş edebilmek için "taktik nükleer saldırı tatbikatı" yapıldığı kaydedildi.

Güney Kore ordusunun "askeri çete" olarak tanımlandığı haberde, Kuzey'in Kore Halk Ordusunun (KPA) 2 balistik füzeyi Pyongyang Uluslararası Havalimanından kuzeydoğu yönünde fırlattığı bildirildi.