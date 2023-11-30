Kuzey Kore, casus uydu ile ABD'nin askeri üslerini görüntülediğini iddia etti

Kuzey Kore, uzaya gönderdiği askeri casus uydu ile ABD'nin San Diego, Japonya ve Mısır'daki askeri üslerini görüntülediğini öne sürdü.

Kuzey Kore'nin resmi Kore Merkezi Haber Ajansının (KCNA) haberine göre, dün, Pyongyang yönetimi, uzaya gönderdiği askeri casus uyduyla ABD'nin San Diego Deniz Üssü ile Japonya'nın Okinawa eyaletindeki Kadena Hava Üssü ve Mısır'ın Suez Kanalı'ndaki üslerinin fotoğraflarını çekti.

Lider Kim Jong-un da Ulusal Havacılık ve Uzay Geliştirme İdaresinden (NADA) alınan fotoğrafları inceledi.

Öte yandan, Kuzey Kore liderinin kız kardeşi Kim Yo-jong, bugün yaptığı açıklamada, ABD'nin diyalog ve diplomasi çağrısını reddederek muhatabını, uzaya daha fazla casus uydu göndermekle tehdit etmişti.