Kuzey Kore'den ABD'ye 'nükleer güç' mesajı

Kuzey Kore, ABD'nin geçmişteki görüşmelere dair değerlendirmelerine tepki göstererek, ülkenin "nükleer silah sahibi" konumunun inkar edilmesinin hiçbir şekilde kabul edilmeyeceğini bildirdi.

Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansına (KCNA) göre Lider Kim Jong-un'un kız kardeşi Kim Yo-jong, ABD Başkanı Donald Trump'ın ilk döneminde Kore Yarımadası'nda istikrar sağladığı ve Pyongyang yönetiminin hala ABD ile diyaloğa açık olduğuna ilişkin Washington'dan yapılan açıklamalara tepki gösterdi.

Kim, bu tür "tek taraflı değerlendirmelere" herhangi bir anlam atfetmediklerini belirterek, Kim Jong-un ile Trump'ın görüştüğü yıllardan bu yana ülkenin jeopolitik ortamının radikal şekilde değiştiğine dikkati çekti.

Nükleer silahlara sahip iki ülkenin "çatışmacı bir yöne gitmesinin her iki taraf için de hiçbir şekilde faydalı olmayacağını" vurgulayan Kim, "Bu statüyü inkar etmeye yönelik her türlü girişim kesinlikle reddedilecektir." ifadesini kullandı.

Kim Jong-un ile Trump'ın kişisel ilişkilerinin kötü olmadığını kaydeden Kim, bu ilişkinin nükleer silahlardan arınma amacına hizmet edecek şekilde yorumlanmasının karşı tarafla "alay etmek" olacağını savundu.

Lider Kim, ABD'nin nükleer gerçekliği kabul etmemesi halinde olası bir zirvesinin sadece "ABD'nin umudu" olarak kalacağını belirtti.