Kuzey Kore'den, Güney Kore, ABD ve Japonya'nın tatbikatına kınama mesajı

Kuzey Kore, Güney Kore, ABD ve Japonya'nın ortak askeri tatbikatını kınadı.

Yonhap'ın haberine göre, Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığından, Güney Kore, ABD ve Japonya tarafından düzenlenen ortak tatbikata ilişkin açıklama yapıldı.

Tatbikatın kınandığı açıklamada, "Söz konusu davranışların neden olacağı ciddi sonuçlar hakkında yeniden uyarıda bulunuyoruz." ifadesi kullanıldı.

Ülkelerin daha önce de irili ufaklı yaptıkları tatbikatın ilk defa bu derece kapsamlı olduğu kaydedilen açıklamada, "ABD ve destekçilerinin Kore Yarımadası'ndaki güvenlik ortamını açıkça tahrip eden hamlelerini asla görmezden gelmeyeceğiz." uyarısında bulunuldu.

Açıklamada, egemenlik, güvenlik, çıkarlar ve bölge barışının karşı önlemler yoluyla korunacağı belirtildi.

Güney Kore, ABD ve Japonya, 27 Haziran'da işbirliğini güçlendirmek ve Kore Yarımadası dahil Hint-Pasifik'te barış ve istikrarın korunması amacıyla çoklu alanlarda ortak askeri tatbikata başlamıştı.