Kuzey Kore'den Rusya-Ukrayna Savaşı'nda ölen askerler için hatıra müzesi

Kuzey Kore, Rusya-Ukrayna savaşında hayatını kaybeden askerleri için hatıra müzesi açtı.

Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansı'nın (KCNA) haberine göre, Kursk bölgesinin Ukrayna ordusundan tamamen geri alınmasının birinci yıl dönümü 26 Nisan'da "Yurtdışı Askeri Harekatlarda Gösterilen Kahramanlıkları Anma Müzesi" düzenlenen törenle açıldı.

Başkent Pyongyang'daki müzenin açılışına Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un yanı sıra üst düzey parti, hükümet ve ordu yetkilileri katıldı.

Törende ayrıca Rusya Savunma Bakanı Andrey Belousov ile Rusya'nın Pyongyang Büyükelçiliği personeli de yer aldı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, müzenin açılışı dolayısıyla gönderdiği mektupta, açılışı memnuniyetle karşıladığını ifade ederek, Rus halkının hayatını kaybeden Kuzey Koreli askerlerin fedakarlıklarını unutmayacağını vurguladı.

MOSKOVA-PYONGYANG İLİŞKİLERİ

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Moskova ile Pyongyang arasında Haziran 2024'te imzalanan kapsamlı stratejik ortaklık anlaşmasının, Aralık 2024'te yürürlüğe girdiğini duyurmuştu.

Bu anlaşmanın, taraflardan birine saldırı halinde karşılıklı askeri yardımlaşmayı öngördüğü, Kuzeydoğu Asya ve Asya-Pasifik bölgelerinde bölünmez güvenlik sistemi ile çok kutuplu dünya düzeninin inşasına katkıda bulunacağı belirtilmişti.

Güney Kore Ulusal İstihbarat Servisi (NIS), Rusya-Ukrayna Savaşı'na gönderilen Kuzey Kore askerlerinden yaklaşık 2 bininin çatışmalarda öldüğünün tahmin edildiğini ileri sürmüştü.