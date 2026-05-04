Kuzey Kore ekibi Güney Kore’de ilk kez sahaya çıkacak

Kuzey Kore temsilcisi Naegohyang Kadınlar Futbol Kulübü, Asya Futbol Konfederasyonu (AFC) Kadınlar Şampiyonlar Ligi yarı finali kapsamında Güney Kore’de sahaya çıkacak.

Yonhap ajansının aktardığına göre, Kore Futbol Federasyonu, Naegohyang ile Güney Kore ekibi Suwon arasında oynanacak karşılaşmanın 20 Mayıs’ta yerel saatle 19.00’da gerçekleştirileceğini açıkladı.

Mücadele, Seul’ün güneyinde bulunan Suwon Stadyumu’nda oynanacak.

Söz konusu karşılaşma, bir Kuzey Kore kadın futbol kulübünün Güney Kore topraklarında oynayacağı ilk resmi maç olarak kayıtlara geçecek. Bu yönüyle karşılaşma, sportif rekabetin yanı sıra sembolik bir önem de taşıyor.