Kuzey Kore ekonomisi büyüdü

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Ağır Amerikan yaptırımları nedeniyle uzun süredir zorluk yaşayan Kuzey Kore ekonomisi 2023’te pozitif işaretler verdi. Güney Kore Merkez Bankası’nın yayımladığı tahmine göre, Kuzey Kore ekonomisi 2023’te yüzde 3,1 oranında büyüdü.

Böylece 7 yıl sonra ilk kez yüzde 3’ün üzerinde büyümeye imza attı. Kim Jong-un’un dönemindeki en yüksek büyüme oranlarından biri olarak kayıtlara geçti. Rusya ile yakınlaşmanın ve silah satışlarının, zor durumdaki ekonomiye can suyu sağladığı belirtiliyor.