Kuzey Kore ile Rusya, ilişkilerini geliştirmek için çeşitli alanlarda işbirliği protokolü imzaladı

Kuzey Kore ve Rusya, ticaret, ekonomi, bilim ve teknoloji dahil çeşitli alanlarda ilişkilerin geliştirilmesi için işbirliği protokolü imzaladı.

Kuzey Kore'nin resmi Kore Merkezi Haber Ajansı'nın (KCNA) haberine göre, Rusya Doğal Kaynaklar Bakanı Alexander Kozlov ve beraberindeki heyeti başkent Pyongyang'da düzenlenen 10. Ticaret, Ekonomi, Bilim ve Teknoloji İşbirliği Komitesi Toplantısı'na katıldı.

Kuzey Kore Dış Ekonomik İlişkiler Bakanı Yun Jong-ho'nun ev sahipliğinde yapılan toplantıda ikili ilişkiler ele alındı.

Görüşmenin ardından iki ülke arasında, ticaret, ekonomi, bilim ve teknoloji dahil farklı alanlarda ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla işbirliği protokolü imzalandı.