Kuzey Kore, Japon Denizi'ne füze fırlattı

Kuzey Kore, Güney Kore ve ABD’nin bölgedeki ortak askeri tatbikatlarına tepki olarak Japon Denizi’ne (Doğu Denizi) 10 adet balistik füze fırlattı.

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı (JCS) tarafından yapılan açıklamada, tanımlanamayan füzelerin yerel saatle 13:20 sularında başkent Pyongyang yakınlarındaki Sunan bölgesinden ateşlendiği bildirildi.

"KORKUNÇ SONUÇLAR" UYARISINDAN SONRA GELDİ

Füze denemesi, Pyongyang yönetiminin devam eden yıllık Güney Kore-ABD ortak askeri tatbikatlarını "işgal provası" olarak nitelendirip, tatbikatların "korkunç sonuçlar doğuracağı" uyarısında bulunmasından birkaç gün sonra gerçekleşti.

Güney Kore ordusu, "Doğu Denizi’ne doğru fırlatılan yaklaşık 10 adet tanımlanamayan balistik füzenin tespit edildiğini" belirterek, ABD ile koordinasyon halinde durumu yakından takip ettiklerini duyurdu.

JAPONYA: FÜZELER DENİZE DÜŞTÜ

Japonya hükümeti de fırlatmayı doğrulayarak, füzelerin Japon Denizi’ne düştüğünü açıkladı.

Japon yetkililer, füzelerin herhangi bir hasara yol açıp açmadığını belirlemek için veri analizlerinin sürdüğünü kaydetti.

Japonya Başbakanlık Ofisi'nin X hesabından yapılan açıklamada, "Kuzey Kore, balistik füze olduğu sanılan bir füze fırlattı" dendi.

Japonya'nın kamu yayıncısı NHK, savunma bakanlığı kaynaklarına dayanarak, füzenin Japonya'nın münhasır ekonomik bölgesinin dışına düştüğünü bildirdi.

GÜNEY KORE VE ABD'NİN TATBİKATLARI

Seul ve Washington, beş gün önce, Kuzey Kore'den geldiğini iddia ettikleri 'askeri tehditlere' karşı hazırlık durumunu test etmeyi amaçlayan ve tamamen savunma amaçlı olduğunu öne sürdükleri büyük çaplı ortak tatbikatlara başlamışlardı. 19 Mart'a kadar sürecek "Özgürlük Kalkanı" adlı tatbikata, iki ülkeden toplam 18 bin askerin katılması bekleniyor.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un kız kardeşi Kim Yo-jong, söz konusu tatbikata tepki göstermiş ve "Devletimizin egemenlik ve güvenlik alanı yakınlarında düşman güçlerin güç gösterisi, hayal edilemeyecek kadar korkunç sonuçlar doğurabilir" demişti.

Güney Kore ve ABD, geçen sene de Seul yakınlarında 3 günlük bir tatbikat düzenlemişlerdi. Kuzey Kore'nin "topçu tehdidini" caydırmayı amaçladığı iddia edilen tatbikata, yaklaşık 250 Güney Koreli ve ABD'li asker katılmıştı.