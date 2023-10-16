Kuzey Kore, Japonya'nın ABD'den Tomahawk füzeleri alımını hızlandırmasına tepki gösterdi
Kaynak: AA
Kuzey Kore, Japonya'nın ABD'den Tomahawk seyir füzeleri alımını hızlandırmasını "küstah bir karar" olarak nitelendirdi.
Ülkenin resmi Kore Merkezi Haber Ajansına (KCNA) göre Kuzey Kore, Japonya'nın ABD'den Tomahawk seyir füzesi satın alım sürecini hızlandırmasının bölgesel gerilimi artıracağını belirtti.
Füze alışverişine ilişkin, "Japonya'nın küstahça kararı, güvenliğine yeni sorunlar ekleyecek ve Kuzey Kore Yarımadası ile bölgedeki gerilimi tırmandıracaktır." ifadesi kullanıldı.
Japonya "aceleci davranmaması" konusunda uyarılarak, ülkenin tüm eylemlerinin yakından izlendiği vurgulandı.
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