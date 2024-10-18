Kuzey Kore lideri Kim, askerlerden Güney Kore'yi "düşman devlet" olarak görmelerini istedi

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ülkesinin askerlerinin Güney Kore'yi "düşman devlet" olarak görmeleri gerektiğini kaydetti.

Kuzey Kore'de ordu karargâhını ziyaret eden Kim, askerlere Güney Kore'e karşı herhangi bir güç kullanımının "Yurttaşlara değil, düşman ülkeye karşı meşru bir misilleme eylemi" olduğunu belirtti.

Kim, Kuzey Kore'yi Güney Kore ile birbirine bağlayan yolların bir kısmını patlatmasının süregelen "kötü" ilişkilerini kesme kararlılığını gösterdiğini kaydetti.

Kuzey Kore lideri Kim, olayın, Kuzey Kore'nin egemenliğinin ihlal edilmesi halinde birliklerinin "düşman bir ülke" olan Güney Kore'ye karşı güç kullanmaktan çekinmeyeceğinin de bir ilanı olduğunu söyledi.