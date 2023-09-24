Kuzey Kore lideri Kim'den Çin ile "yakın işbirliğini" ilerletme mesajı

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'e gönderdiği mektupta "yeni çağın gerekleri" doğrultusunda Pekin ile sahip olunan "yakın işbirliğini" ilerletmeye ve güçlendirmeye devam edeceğinin altını çizdi.

Kuzey Kore'nin resmi Kore Merkezi Haber Ajansına (KCNA) göre, Kim, Şi'nin Kuzey Kore'nin 75. kuruluş yıl dönümünü kutlayan mesajına cevaben mektup kaleme aldı.

Kim, mektupta, ülkesinin Çin ile sahip olduğu "dostluk, dayanışma ve yakın işbirliğinin" "yeni çağın gereklerine" uygun olarak istikrarlı bir şekilde gelişmesine ve güçlenmesine yönelik çabalarına devam edeceğini belirtti.