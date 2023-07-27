Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Şoygu ile güvenlik konularını görüştü

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Kore Savaşı'nda çatışmayı sonra erdiren Panmunjom Ateşkes Antlaşması'nın 70'inci yıl dönümü kutlamaları kapsamında başkent Pyongyang'ı ziyaret eden Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile güvenlik konularını ele aldı.

Kuzey Kore'nin resmi Kore Merkezi Haber Ajansına (KCNA) göre, Kim ve Şoygu, ziyaret kapsamında yaptıkları görüşmede, ulusal, bölgesel ve uluslararası çerçevede güvenlik ve askeriyeye ilişkin konuları değerlendirdi.

Kim, Şoygu ile birlikte Kuzey Kore'nin yeni silahlarının bulunduğu mühimmat sergisini gezerek yeni nesil silah ve füzeleri inceledi.

Ülkesinin "ulusal güvenlik kalkınma planı kapsamında geliştirdiği" mühimmat hakkında Şoygu'ya bilgi veren Kim, dünya çapında silah geliştirme stratejilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kim ve Şoygu'nun, görüşmeler kapsamında "ulusal savunma ve güvenliğin yanı sıra bölgesel ve uluslararası güvenliğe ilişkin ortak konularda" fikir birliğine vardığı kaydedildi.

Şoygu'nun, Kim'e Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den mektup sunduğu aktarıldı.