Kuzey Kore lideri Kim, nükleer silah tesisini ziyaret etti

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, nükleer silah tesisini ziyaret ederek, bu alanda silahlanmanın "elzem" olduğunu söyledi.

Yonhap'ın haberine göre Kim, nükleer silah üretim tesisini ziyaret ederek, teftiş yaptı.

Tesisteki silahların malzeme ve üretim aşamalarında inceleme yapan ve bilgi alan Kim, nükleer silahların Kuzey Kore'nin güvenliği, çıkarları ve gelişimi için "elzem" olduğunun altını çizdi.

Kim, "Düşman güçlerin giderek daha da belirgin hale geldiğini" ve düşmanla yüzleşmenin "kaçınılmaz" olduğunu söyledi.