Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Kuzey Kore liderinin kız kardeşine yeni görev

Kuzey Kore liderinin kız kardeşi Kim Yo-jong, İşçi Partisi'nde direktörlüğe terfi etti. Uzmanlar, Kim Yo-jong'un, "propaganda" departmanında görev yaptığını değerlendiriyor

Dünya
  • 24.02.2026 10:09
  • Giriş: 24.02.2026 10:09
  • Güncelleme: 24.02.2026 10:11
Kaynak: AA
Fotoğraf: AA

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un kız kardeşi Kim Yo-jong, iktidardaki Kore İşçi Partisinde departman direktörlüğüne terfi etti.

Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansı (KCNA), İşçi Partisinin 9. Kongresi'nin ilk genel kurul toplantısının ardından yapılan basın açıklamasını yayımladı.

HANGİ DEPARTMANININ BAŞINA ATANDIĞI AÇIKLANMADI

Açıklamada, daha önce yardımcı statüsünde görev yapan Kim'in, departman direktörlüğüne terfi eden 17 isim arasında yer aldığı ifade edildi. Ancak Kim'in partinin hangi departmanının başına atandığı açıklanmadı.

Güney Kore merkezli Yonhap haber ajansına konuşan uzmanlar, Kim'in Kore Yarımadası'nda iç ilişkiler ve dış politika stratejilerini denetleyen "propaganda" departmanında görev yaptığını düşündüklerini belirtti.

Güney Kore Birleşme Bakanlığı, gelişmeleri yakından takip ettiklerini açıkladı.

