Kuzey Kore liderinin, Rusya’yı ziyaret edeceği iddiası

Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un’un Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile silah pazarlığı yapmak üzere Rusya’ya gitmeyi planladığı iddia edildi.

ABD basını, Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un’un silah pazarlığı yapmak üzere Rusya’ya gideceğini öne sürdü.

ABD basınının istihbarat kaynaklarına dayandırdığı haberlere göre özel zırhlı treni ile Rusya’nın Vladivostok kentine gitmeye hazırlanan Kim, burada Putin ile Ukrayna savaşında kullanılmak üzere Moskova’ya silah sağlama konusunu masaya yatıracak.