Kuzey Kore nerede? Hangi ülkelerle komşu. Kuzey Kore'nin resmi adı nedir?

Kuzey Kore nerede?, Kuzey Kore hangi kıtada yer alır?, Kuzey Kore'nin komşu ülkeleri hangileri? gibi sorular, hem coğrafya meraklılarının hem de dünya siyasetiyle ilgilenenlerin en çok araştırdığı konular arasında yer alıyor. Resmi adıyla Demokratik Kore Halk Cumhuriyeti olan bu ülke, Asya kıtasında yer alan ve kapalı yönetim biçimiyle dikkat çeken bir devlettir. Bu yazıda Kuzey Kore'nin konumu, sınır komşuları, kıtası ve merak edilen diğer detaylara yer veriyoruz.

KUZEY KORE NEREDE?

Kuzey Kore, Doğu Asya’da yer alır. Kore Yarımadası'nın kuzey kısmında konumlanan bu ülke, stratejik olarak hem Çin hem de Güney Kore arasında sıkışmış durumdadır. Ülkenin doğusunda Japon Denizi (Doğu Denizi), batısında ise Sarı Deniz yer alır. Başkenti Pyongyang, ülkenin en büyük ve en önemli şehridir.

KUZEY KORE HANGİ KITADA BULUNUR?

Kuzey Kore Asya kıtasında yer alır. Daha özel olarak Doğu Asya bölgesinde bulunur. Çin, Japonya ve Güney Kore gibi önemli ekonomik ve siyasi aktörlerin bulunduğu bu bölgede yer alan Kuzey Kore, kıtanın en kapalı ülkelerinden biridir.

Kuzey Kore hangi kıtada sorusunun cevabı: Asya kıtasında, Doğu Asya bölgesindedir.

KUZEY KORE HANGİ ÜLKELERE YAKIN? KOMŞU ÜLKELERİ HANGİLERİ?

Kuzey Kore’nin üç kara komşusu ve iki deniz komşusu vardır:

Kara Sınır Komşuları:

Çin: Kuzey Kore’nin en uzun sınır komşusudur. Ekonomik ve siyasi olarak Kuzey Kore’ye en yakın ülkedir.

Kuzey Kore’nin en uzun sınır komşusudur. Ekonomik ve siyasi olarak Kuzey Kore’ye en yakın ülkedir. Güney Kore: Güneyde yer alır. 1950-1953 Kore Savaşı sonrası sınırları ayrılmış ve arada askerden arındırılmış bölge (DMZ) oluşturulmuştur.

Güneyde yer alır. 1950-1953 Kore Savaşı sonrası sınırları ayrılmış ve arada askerden arındırılmış bölge (DMZ) oluşturulmuştur. Rusya: Kuzeydoğuda kısa bir kara sınırına sahiptir. Tumen Nehri boyunca uzanan bu sınır oldukça kısadır ancak stratejik öneme sahiptir.

Deniz Komşuları:

Japonya: Japon Denizi üzerinden karşı kıyı komşusudur.

Japon Denizi üzerinden karşı kıyı komşusudur. Güney Kore: Sarı Deniz üzerinden deniz komşuluğu da bulunmaktadır.

Kuzey Kore hangi ülkelere komşudur? sorusunun yanıtı: Çin, Güney Kore ve Rusya ile kara sınırı, Japonya ile deniz sınırı vardır.

KUZEY KORE HARİTA ÜZERİNDE NEREDE?

Kuzey Kore harita üzerinde Çin’in güneydoğusunda, Güney Kore’nin kuzeyinde ve Japonya’nın batısında yer alır. Coğrafi olarak hem Çin ve Rusya gibi büyük güçlerle hem de Güney Kore gibi teknolojik bir ülkeyle yakın temastadır.

KUZEY KORE'NİN COĞRAFİ VE JEOPOLİTİK ÖNEMİ

Kuzey Kore’nin jeopolitik önemi, sadece coğrafi konumundan değil, aynı zamanda kapalı rejim yapısından ve nükleer programından kaynaklanır. Çin, ABD, Japonya ve Güney Kore ile olan ilişkileri, Asya’daki siyasi dengeleri doğrudan etkileyen faktörlerdir.

KUZEY KORE’NİN STRATEJİK ÖNEMİ NEDİR?

Hem Çin ile ABD arasındaki güç dengelerinde rol oynar, hem de Kore Yarımadası’ndaki istikrar açısından kilit ülkedir.

KUZEY KORE'YE NASIL GİDİLİR?

Turistik vize almak oldukça zordur. Kuzey Kore’ye yalnızca özel izinle ve genellikle Çin üzerinden ulaşım sağlanır. Ülkeye giriş ve çıkışlar, devlet kontrolünde yapılır. Türkiye’den direkt uçuş bulunmamaktadır.

KUZEY KORE'NİN BAŞKENTİ NERESİDİR?

Başkenti Pyongyang şehridir.

KUZEY KORE GÜNEY KORE İLE KOMŞU MU?

İki ülke kara sınırında komşudur ancak arada askerden arındırılmış bölge (DMZ) bulunur.

KUZEY KORE HARİTADA NASIL BULUNUR?

Çin’in güneydoğusunda, Güney Kore’nin kuzeyinde ve Japonya’nın batısında yer alır.

Kuzey Kore, Asya kıtasında yer alan, Çin ve Güney Kore arasında sıkışmış, siyasi yapısı ve dışa kapalı duruşuyla dünya gündeminde sürekli yer bulan bir ülkedir. Hem harita bilgisi hem de güncel jeopolitik analiz açısından “Kuzey Kore nerede?”, “Hangi ülkelerle komşudur?” ve “Hangi kıtada yer alır?” gibi soruların yanıtı bu yazıda detaylıca verilmiştir.