Kuzey Kore: Rusya ile ilişkimiz askeri tehditlere karşı güçlü bir kale işlevi görüyor

Kuzey Kore, Rusya ile ilişkilerinin barışı korumak ve "emperyalistlerin" askeri tehditlerini caydırmak için "güçlü bir kale" görevi gördüğünü bildirdi.

Kuzey Kore'nin resmi Kore Merkezi Haber Ajansına (KCNA) göre, Dışişleri Bakan Yardımcısı Im Chon-il, Kuzey Kore-Rusya ilişkilerine dair açıklamalarda bulundu.

Im, ABD'nin Pyongyang ile Moskova arasındaki ilişkiye karşı "haksız ve düşmanca" tavır gösterdiğini belirterek, "ABD'nin bu ilişkilere müdahale etme girişimi kırmızı çizginin ötesine geçmiştir." ifadesini kullandı.

Im, Batı'nın "çatışmacı" tutumunun Kuzey Kore-Rusya ilişkilerini "zirveye taşıdığını" ifade ederek, bu ilişkinin "barışın korunması, emperyalistlerin keyfi uygulamaları ve askeri tehditlerin caydırılması için güçlü, stratejik bir kale işlevi gördüğüne" dikkati çekti.

ABD-Japonya-Güney Kore ittifakının, Kuzey Kore ve komşu ülkelerine karşı "açıkça düşmanlık beslediğine" işaret eden Im, "Üçlü askeri ittifak ve Ukrayna krizinin beyni NATO, uluslararası düzeni tehlikeye atan ve küresel barış için ciddi tehdit oluşturan kanser benzeri oluşumlardır." dedi.