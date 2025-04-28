Kuzey Kore, Rusya saflarında savaşmak için asker gönderdiğini doğruladı

Kuzey Kore, Rusya saflarında savaşmak üzere asker gönderdiğine ilişkin iddiaların ardından ilk kez, Moskova yönetiminin "Kursk bölgesini geri almasına yardım etmek amacıyla" asker gönderdiğini açıkladı.

Kuzey Kore ile Rusya arasında 2024'te imzalanan "kapsamlı stratejik ortaklık anlaşmasının" ardından Pyongyang yönetiminin Rusya'ya yaklaşık 12 bin asker gönderdiği tahmin ediliyordu.

Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansı'nın (KCNA) haberine göre, ülkenin Merkez Askeri Komisyonu'nun açıklamasında, ilk kez Rusya'ya asker gönderildiği doğrulandı.

CAN KAYBI BİLGİSİ VERİLMEDİ

Açıklamada, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un, Moskova yönetimi ile imzalanan anlaşma kapsamında "Rusya'nın Kursk bölgesini Ukrayna ordusundan geri almasına yardım etmek" amacıyla asker gönderdiği aktarıldı.

Rusya'nın Kursk bölgesini geri alma operasyonunun başarıyla sonuçlandığı ifade edilen açıklamada, kaç Kuzey Koreli askerin Rusya'ya gönderildiğine, kaçının hayatını kaybettiğine ilişkin detaylara yer verilmedi.

Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov, 26 Nisan'da, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e verdiği raporda, Kursk bölgesinin Ukrayna ordusundan tamamen kurtarıldığını bildirmişti.

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri ise Kursk bölgesindeki bazı ilçelerde askeri harekatını sürdürdüğünü açıklamıştı.

GÜNEY KORE KINADI

Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada Kuzey'in, ilk kez Rusya'ya asker gönderdiğini teyit etmesi kınandı.

Pyongyang yönetiminin bunu kabul ederek "uluslararası toplumla alay ettiği" savunulan açıklamada, Kuzey Kore ile Rusya arasındaki askeri işbirliğinin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararlarını ve BM Şartı'nı "ihlal ettiği" kaydedildi.

Açıklamada, Rusya ve Kuzey Kore'nin bu askeri işbirliğine son vermesi çağrısı yapıldı.

Rusya Devlet Başkanı Putin / AA

PUTİN'DEN TEŞEKKÜR

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de Kursk bölgesinde Ukrayna askerlerine karşı savaşan Kuzey Kore askerlerine teşekkür etti.

Putin yaptığı yazılı açıklamada, "Rus halkı, Kuzey Kore özel kuvvetleri askerlerinin başarısını asla unutmayacaktır. Rusya için, ortak özgürlüğümüz için canlarını veren Kore kahramanlarını, Rus silah arkadaşlarıyla eşit şartlarda her zaman onurlandıracağız" ifadelerini kullandı.

MOSKOVA-PYONGYANG İLİŞKİLERİ

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Moskova ile Pyongyang arasında Haziran 2024'te imzalanan kapsamlı stratejik ortaklık anlaşmasının, Aralık 2024'te yürürlüğe girdiğini duyurmuştu.

Açıklamada, bu anlaşmanın, taraflardan birine saldırı halinde karşılıklı askeri yardımlaşmayı öngördüğü, Kuzey Doğu Asya ve Asya Pasifik bölgelerinde bölünmez güvenlik sistemi ile çok kutuplu dünya düzeninin inşasına katkıda bulunacağı belirtilmişti.