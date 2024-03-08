Kuzey Kore topçu atış tatbikatı gerçekleştirdi

Kuzey Kore, “düşmanın başkentini” vurma kapasitesine sahip cephe birliklerinin de katılımıyla topçu atış tatbikatı gerçekleştirdi.

Tatbikatı bizzat yöneten ülkenin lideri Kim Jong-un, fiili bir savaşa girildiğinde “acımasız ve hızlı” saldırılarla inisiyatifi ele alabilmek için gerekli hazırlıkları sürdürme talimatı verdi.

ABD ve Güney Kore’nin bu hafta başlattığı ortak Özgürlük Kalkanı Tatbikatı’na Kuzey Kore’den misilleme geldi.

Resmi Kuzey Kore basınında yer alan haberlere göre, “düşmanın başkentini” vurma kapasitesine sahip cephe birliklerinin de katılımıyla geniş çaplı bir topçu atış tatbikatı gerçekleştirildi.