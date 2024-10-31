‘Kuzey Koreli askerlerle savaş uluslararasılaştı’

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Ukrayna Devlet başkanı Volodimir Zelenski, Kuzey Kore’nin Rus birliklerine destek vermesinin, üç yıldır devam eden savaşı, “Ukrayna ve Rusya sınırlarının ötesine taşıdığını” söyledi. Zelenski, Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol ile görüştüğünü ve kendisine 3 bin Kuzey Kore askerinin halihazırda Ukrayna cephe hattına yakın askeri üslerde bulunduğunu ve bu konuşlanmanın 12 bine çıkmasını beklediğini söylediğini belirtti.

Ordusunda birçok yabancı “gönüllü asker” barındıran ve NATO ile Batılı müttefiklerinden milyarlarca dolarlık silah alan Ukrayna’nın lideri, Kuzey Kore askerlerinin Rusya saflarında savaştığı iddialarına ilişkin “Tek bir sonuç var, bu savaş uluslararası hale geldi” dedi. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte de önceki gün Kuzey Kore’nin Rusya’ya asker gönderdiğini ve Kore birliklerinin Kursk bölgesine konuşlandırıldığını doğrulamıştı. Ukrayna ve NATO’nun iddiaları sürerken Rus devlet medyası, ülkeyi ziyaret eden Kuzey Kore Dışişleri Bakanı Choe Son-hui’nin ise Rus mevkidaşı Sergei Lavrov ile Moskova’da bir araya geleceğini belirtti.