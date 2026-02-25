Kuzey Kutbu’nun altından Avrupa’nın merkezine: Bodo/Glimt, Inter’i nasıl eledi?

Şampiyonlar Ligi’nde haftanın en çok konuşulan sonucu, sadece bir maçın değil, iki futbol anlayışının karşı karşıya gelmesiydi.

İtalya futbolunun en köklü kulüplerinden biri olan Inter, Norveç’in kuzeyindeki küçük bir kasabayı temsil eden Bodo/Glimt karşısında turnuvaya veda etti.

İlk maçta skor tabelası 3-1’i gösterirken de ikinci maçta 2-1 galip gelirken de sahada yaşananlar bunun bir şans olmadığını açık biçimde ortaya koydu.

Inter’in Şampiyonlar Ligi’ni son kez kazandığı 2009-2010 sezonunda, yani tarihi üçleme yaptığı yılda, Bodo/Glimt Norveç ikinci ligini altıncı sırada tamamlamıştı.

Aradan geçen 15 yılın sonunda, Avrupa’nın en zengin ve istikrarlı kulüplerinden biri, nüfusu San Siro’nun kapasitesine dahi ulaşmayan bir kasabanın takımına elendi. Ancak bu sonuç, klasik bir “dev öldüren” hikâyesinden daha fazlasını anlatıyor.

OYUNA HÜKMEDEN BİR TAKIM

Norveç’te oynanan ilk maçta Inter’i sahadan silen Bodo/Glimt, rövanşta da oyunun kontrolünü skor üzerinden kurdu. Milano’daki karşılaşmada topa daha az sahip oldular, daha az şut attılar ancak hiçbir an elenmenin eşiğine gelmediler.

Oyunun temposunu, alan paylaşımını ve risk anlarını doğru yöneten taraf yine Norveç temsilcisiydi.

Bu tablo, Inter’in formsuzluğuyla açıklanamayacak kadar netti. Zira İtalyan ekibi Serie A’da açık ara liderdi ve son üç sezonun ikisinde Şampiyonlar Ligi finali oynamıştı.

SESSİZ GELEN BİR PROJE

Bodo/Glimt, Şampiyonlar Ligi’nde ilk kez lig aşamasına kalan bir takım. Üstelik bu aşamaya ön eleme oynayarak geldiler.

Manchester City ve Atletico Madrid gibi iki devin geçilmesi gerekiyordu ve bunu başardılar. Lig aşamasında ise altı maç sonunda galibiyet alamamış, 32. sırada yer alıyorlardı. Kâğıt üzerinde bu hikâyenin burada bitmesi bekleniyordu.

Maçtan sonra konuşan teknik direktör Kjetil Knutsen, yaşananlara kendisinin bile inanmakta zorlandığını söyledi: “İnanabiliyor musunuz? Açıkçası ben bile inanamıyorum. Oyuncular olağanüstüydü.”

PARA DEĞİL, YÖNTEM

Bodo/Glimt’in başarısı büyük bir yatırımcıya, devlet desteğine ya da yıldız transferlere dayanmıyor. Kulübün yükselişi, Knutsen’in yüksek tempolu ve yüksek yoğunluklu futbol anlayışıyla uyumlu oyuncuları bulmaya yönelik “organik” bir transfer stratejisinin ürünü.

Eski yardımcı antrenörleri Morten Kalvenes’in yıllar önce özetlediği gibi, kulüp her oyuncuda tek bir ekstra faktör arıyor:

“Bu oyuncunun fark yaratan özelliği ne? Gelişimini bunun üzerine kurabilir miyiz?”

Bu yaklaşım, daha önce Avrupa Ligi ve Konferans Ligi’nde işe yaramıştı. Şimdi aynı anlayış, Şampiyonlar Ligi seviyesinde de karşılık buluyor.

ZİHİNSEL HAZIRLIK

Bodo/Glimt’in fark yarattığı alanlardan biri de zihinsel hazırlık. Kulüp, eski savaş pilotu Bjorn Mannsverk’i zihinsel performans koçu olarak kadrosuna kattı. Mannsverk’in futbola taşıdığı “ring” yöntemiyle, oyuncular gol yedikten sonra bir araya geliyor ve hatayı kişisel suçlamaya dönüştürmeden birlikte analiz ediyor.

Mannsverk’in ifadesiyle: “Hata yapabilirsiniz. Ama aynı hatayı tekrar ederseniz, bu sizi bitirir. Önemli olan hatadan korkmamak.”

TARİHE GEÇEN BİR EŞİK

Inter zaferi, Şampiyonlar Ligi eleme turları tarihinde eşi az görülen bir sonuç olarak kayda geçti. 1972’den bu yana ilk kez, Avrupa’nın beş büyük ligi dışında kalan bir takım, bu liglerden gelen rakiplere karşı üst üste dört galibiyet aldı. O yıl bunu başaran ekip, turnuvayı kazanan Ajax’tı.

Bodo/Glimt için bu da bir ilk değil. 2021’de Jose Mourinho’nun Roma’sını Konferans Ligi’nde 6-1 mağlup etmişlerdi. Şimdi sırada Sporting ya da Manchester City var.

Bodo/Glimt, futbolu daha azıyla yetinmek değil, farklı yapmak üzerinden okuyor ve bazen, tam da bu yüzden kazanıyor.