Kuzey Makedonya: 62 kişinin öldüğü gece kulübü yangınında yaşamını yitirenler anıldı

Kuzey Makedonya'da 62 kişinin öldüğü gece kulübü yangınında hayatını kaybedenler 6'ncı ayında anıldı.

"Sıradaki kim?" adlı oluşumun çağrısıyla, vatandaşlar ve kurban yakınları yangında hayatını kaybedenleri anmak için Üsküp'teki Makedonya Meydanında bir araya geldi.

Anma töreni, facianın meydana geldiği 16 Mart'ı anımsatmak için yerel saatle 20.16'da başladı.

Meydanda kurulan masada kurbanların ailelerine teslim edilmek üzere katılımcılar tarafından destek mesajları yazıldı.

"FACİA DEĞİL, YOLSUZLUK ÖLDÜRÜYOR"

Ardından katılımcılar 16 dakika saygı duruşunda bulundu.

Meydanda ayrıca "Koçani'de adaletsiz geçen 6 ay" yazılı pankart açıldı, bazı vatandaşlar ise "Facia değil, yolsuzluk öldürüyor" yazılı tişörtler giydi.

Üsküp'e yaklaşık 100 kilometre uzaklıktaki Koçani kentinde bulunan gece kulübünde 16 Mart'ta yerel saatle 03.00'te piroteknik madde yangına neden olmuştu.

Yangında 62 kişi hayatını kaybetmiş, 200'den fazla kişi yaralanmıştı.