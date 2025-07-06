Kuzey Makedonya'da bekarlardan vergi alınması gündemde

Kuzey Makedonya'da bekar yurttaşlardan ek vergi alınması gündemde.

Kuzey Makedonya Başbakanı Hristijan Mickoski, başkent Üsküp’te düzenlenen "Demografik Eğilimler, Zorluklar ve Olası Çözümler–Demografik Dirençlilik İçin Stratejik Belgelerin Geliştirilmesi" başlıklı etkinlikte, ülkenin karşı karşıya olduğu nüfus azalması ve göç sorununa ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Doğum oranı ile evliliklerin artırılması ve göçün azaltılması gerektiğini vurgulayan Mickoski, demografik durgunluğun yalnızca Kuzey Makedonya’nın değil, tüm Avrupa’nın ortak sorunu olduğunu ifade etti.

Mickoski, bu sorunla mücadele kapsamında çeşitli çalışmalar yürüttüklerini belirterek, 2024 yılında ülkede 16 bin 61 çocuğun doğduğunu, buna karşılık 20 bin 201 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.

Hristijan Mickoski, söz konusu rakamların, yalnızca bir yıl içinde nüfusta 4 bin 140 kişilik bir “doğal azalma” yaşandığını ortaya koyduğunu vurguladı.

CİDDİ ŞEKİLDE DÜŞÜNÜLÜYOR

Doğum oranının 2010'da binde 12,5, 2024'te ise binde 8,8 olduğunun altını çizen Mickoski, "Bu sadece sayılardan ibaret değil. Bu bir sessizliktir, yayılmakta olan. Temellerin yıkıldığını söylediğimizde yalnızca yolsuzluk, durmuş projeler ya da çalışmayan kurumları kastetmiyorduk. Aile yapısının çöküşünden, geleceğin kaybından, göçün tek seçenek haline gelmesinden de bahsediyorduk. Bu yüzden bugün yüksek sesle söylüyoruz: Bu hükümet bu sorunu görmezden gelmiyor" diye konuştu.

Mickoski, "Pasaporttan çok umudun önemli olduğu bir devlet kurmalıyız" ifadesini kullanarak, bekar erkek ve kadınlara ek vergi getirilmesini ciddi şekilde düşündüklerini belirtti.

Hayattan daha kutsal bir şeyin olmadığını ifade eden Mickoski, "Bugün devletimizin sessizce boşalması kadar acı bir şey yok. Bu yüzden diyoruz ki, zamanıdır. Geleceğin zamanıdır. Daha çok çocuğun doğduğu, daha çok gencin evlendiği, daha çok insanın geri döndüğü ve daha çok kalpten yaşanan bir ülkenin zamanıdır" ifadelerini kullandı.