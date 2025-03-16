Kuzey Makedonya'da gece kulübü yangınında ölenlerin sayısı 59'a çıktı

(ANKARA) - Kuzey Makedonya'nın Kocani kasabasındaki bir gece kulübünde çıkan yangında ölenlerin sayısı 59'a yükseldi. Yangında 155 kişinin yaralandığı bildirildi.

Kuzey Makedonya İçişleri Bakanlığı, yangında hayatını kaybedenlerin sayısını 59, yaralıların sayısını 155 olarak açıkladı.

Kuzey Makedonya sağlık yetkilileri, yaralıların çoğunun 14 ila 24 yaşlarında olduğunu söyledi. Kuzey Makedonya için dünyanın dört bir yanından taziye mesajları gönderilirken, komşusu Bulgaristan, Sırbistan, Yunanistan ve Arnavutluk, yaralılara yardım etmeyi ya da tedavilerine destek olmayı teklif etti.

Papa Francis, Kuzey Makedonya'daki yangında hayatını kaybedenler için "derin taziyelerini" iletti. Vatikan, hala hastanede yatmakta olan Papa'nın Kocani'deki yangında yaşamını yitirenlere ve yaralananlara dualarını gönderdiğini bildirdi.

Kuzey Makedonya'nın yerel basında çıkan haberlere göre hükümet felaket nedeniyle yedi günlük bir yas ilan etmeyi ve tüm kulüplerin acil olarak denetlenmesini emretmeyi planlıyor.

Yangının piroteknik cihazlardan kaynaklandığı ve kalabalık mekanda kıvılcımların alevlere dönüştüğü belirtildi.