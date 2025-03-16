Kuzey Makedonya'da gece kulübünde yangın: 59 ölü, 155 yaralı

Kuzey Makedonya bir gece kulübünde çıkan yangında en az 59 kişi hayatını kaybetti.

22'si ağır 155 kişi ise yaralandı.

Yangın başkent Üsküp'ün yaklaşık 100 km doğusundaki Koçana kentinde meydana geldi.

Gece kulübünde çıkan yangının kısa sürede büyüyerek kulübün tavanına ve çatısına sıçradığı belirtildi.

Yangının, popüler müzik grubunun performansı sırasında saat yerel saatle 03:00 civarında başladığı ve mekandaki yangının saatler sonra hala sürdüğü ifade edildi.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ilk belirlemelere göre gece kulübünde 500 kişinin bulunduğu, bunlardan sadece 250'sinin biletli olduğu ifade edildi.

22 AĞIR YARALI BULUNUYOR

Sağlık Bakanı Arben Taravari, yaklaşık 155 kişinin Üsküp, Kocani ve çevre kasabalardaki hastanelere sevk edildiğini, 22 kişinin ağır yaralı olduğunu söyledi.

Kuzey Makedonya'daki gece kulübü faciası: Yangının başlama anına ait görüntüler ortaya çıktı — BirGün Gazetesi (@BirGun_Gazetesi) March 16, 2025

İçişleri Bakanı Pance Toskovski, yerel saatle 03.00’te çıkan yangının konser sırasında kullanılan piroteknik cihazların yol açtığı kıvılcımlarının çatıyı tutuşturması sonucu başladığını belirtirken, yangınla ilgili 4 kişi hakkında tutuklama emri çıkarıldığını söyledi.

SORUŞTURMA İÇİN 5 SAVCI GÖREVLENDİRİLDİ

Yangından kurtulan 22 yaşındaki Marija Taseva yerel medyaya yaptığı açıklamada, kaçmaya çalışırken yere düştüğünü ve insanların üzerine bastığını söyledi.

Taseva, "Herkes kendini kurtarmaya çalışıyordu" dedi. Kız kardeşinin kayıp olduğunu belirten Taseva, "Onu hiçbir hastanede bulamıyoruz" ifadelerini kullandı.

Fotoğraf: AA

Kuzey Makedonya Cumhuriyet Savcısı Ljupco Kocevski, 5 savcının olayı soruşturacağını aktararak, "Şu anda delillerin toplanması için emir verildi" açıklamasını yaptı.

7 GÜN MİLLİ YAS İLAN EDİLDİ

Başbakan Hristijan Mickoski ise sosyal meya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün Makedonya için zor ve çok üzücü bir gün! Bu kadar çok genç hayatın kaybı telafi edilemez. Ailelerin, sevdiklerinin ve arkadaşlarının acısı ölçülemez" dedi.

Kuzey Makedonya Hükümeti'nden yapılan açıklamada ise yangın nedeniyle ülkede 17 Mart Pazartesi gününden itibaren 7 gün milli yas ilan edildiği bildirildi.

TÜRKİYE'DEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, Kuzey Makedonya'daki yangında yaşamını yitirenlerin yakınları ve ülke halkına başsağlığı diledi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Kuzey Makedonya’nın Koçani şehrinde bir konser sırasında meydana gelen yangın sonucunda yaşanan can kayıplarından derin üzüntü duyulduğu vurgulanarak, "Hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve Kuzey Makedonya halkına başsağlığı diliyor, yaralılara acil şifalar temenni ediyoruz" ifadesi kullanıldı.