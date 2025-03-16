Kuzey Makedonya'da gece kulübünde yangın: Çok sayıda ölü ve yaralı
Kuzey Makedonya bir gece kulübünde yangın meydana geldi. İçişleri Bakanlığı, 51 kişinin yaşamını yitirdiğini, 80'den fazla kişinin yaralandığını açıkladı.
Kaynak: Dış Haberler, İHA
Kuzey Makedonya bir gece kulübünde çıkan yangında en az 51 kişi hayatını kaybetti.
İçişleri Bakanlığı, 80'den fazla kişinin yaralandığını açıkladı.
Yangın başkent Üsküp'ün yaklaşık 100 km doğusundaki Koçana kentinde meydana geldi.
Gece kulübünde çıkan yangının kısa sürede büyüyerek kulübün tavanına ve çatısına sıçradığı belirtildi.
Yangının, popüler müzik grubunun performansı sırasında saat yerel saatle 03:00 civarında başladığı ve mekandaki yangının saatler sonra hala sürdüğü ifade edildi.
Konsere yaklaşık bin 500 kişinin katıldığı düşünülüyor.