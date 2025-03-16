Kuzey Makedonya'da gece kulübünde yangın: En az 50 ölü
Kuzey Makedonya bir gece kulübünde çıkan yangında en az 50 kişi hayatını kaybetti.
Kaynak: İHA
Kuzey Makedonya bir gece kulübünde çıkan yangında en az 50 kişi hayatını kaybetti.
Kuzey Makedonya'da binden fazla kişinin bulunduğu bir gece kulübünde yangın çıktı.
Yangının kısa sürede büyüyerek kulübün tavanına ve çatısına sıçradığı belirtildi. Yangında en az 50 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.
Yangında yaralananlar civardaki hastanelere sevk edildi.
Savcılıktan yapılan açıklamada, "Yangında ölen ve yaralananların sayısı belirlenmeye çalışılıyor" denildi.