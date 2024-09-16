Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Kuzey Mariana Adaları açıklarında 6,3 büyüklüğünde deprem

Büyük Okyanus'un Asya kıyılarına yakın ABD toprağı Kuzey Mariana Adaları açıklarında 6,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Dünya
  • 16.09.2024 15:55
  • Giriş: 16.09.2024 15:55
  • Güncelleme: 16.09.2024 15:57
Kaynak: AA
Kuzey Mariana Adaları açıklarında 6,3 büyüklüğünde deprem
Fotoğraf: AA

ABD'nin Asya kıyılarına yakın  toprağı Kuzey Mariana Adaları açıklarında 6,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün, Kuzey Mariana Adaları'ndaki Saipan kentinin kuzeydoğusunun 263 kilometre açıklarında olduğunu açıkladı.

Yaklaşık 33 kilometre derinlikte meydana gelen 6,3 büyüklüğündeki depremde, can veya mal kaybı bildirilmedi.

Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.

BirGün'e Abone Ol