Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Kuzey Marmara Otoyolu'nda araç şarampole devrildi: 4'ü ağır, 8 yaralı

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 4'ü ağır 8 kişi yaralandı.

Güncel
  • 15.06.2025 10:17
  • Giriş: 15.06.2025 10:17
  • Güncelleme: 15.06.2025 10:20
Kaynak: AA
Kuzey Marmara Otoyolu'nda araç şarampole devrildi: 4'ü ağır, 8 yaralı
Fotoğraf: AA

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde şarampole devrilen araçtaki 8 kişi yaralandı.

Otoyolun Körfez geçişi İstanbul istikametinde S.S'nin kullandığı 55 LZ 060 plakalı otomobil, Sevindikli mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

4 KİŞİNİN DURUMU CİDDİYETİNİ KORUYOR

Kazada yaralanan sürücü ile araçtaki 7 kişi, ekiplerce sıkıştıkları yerden çıkarılarak sağlık personelince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan 4'ünün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle bölgede ulaşım bir süre kontrollü olarak sağlandı.

BirGün'e Abone Ol