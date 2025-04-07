Kuzey Marmara Otoyolu'nda araç TIR'ın altına girdi: 1 ölü
Kuzey Marmara Otoyolu Pendik Mecidiye Gişeler’den geçiş sırasında bir araç, TIR'ın altına girdi. Kazada 1 kişi öldü.
Kaynak: İHA
Kuzey Marmara Otoyolu Pendik Mecidiye Gişeleri’nde bir aracın TIR'ın altına girmesi sonucu 1 kişi öldü.
Kaza, saat 08.00 sıralarında bir meydana geldi.
Kazada araçta bulunan bir kişi hayatını kaybetti.
Öte yandan, 2 gün önce yine Pendik’te bulunan Kurnaköy Gişeleri’nde yaşanan kazada da 4 kişi hayatını kaybetmişti.