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Kuzey Marmara Otoyolu'nda araç TIR'ın altına girdi: 1 ölü

Kuzey Marmara Otoyolu Pendik Mecidiye Gişeler’den geçiş sırasında bir araç, TIR'ın altına girdi. Kazada 1 kişi öldü.

Güncel
  • 07.04.2025 11:33
  • Giriş: 07.04.2025 11:33
  • Güncelleme: 07.04.2025 12:19
Kaynak: İHA
Kuzey Marmara Otoyolu'nda araç TIR'ın altına girdi: 1 ölü
Fotoğraf: İHA

Kuzey Marmara Otoyolu Pendik Mecidiye Gişeleri’nde bir aracın TIR'ın altına girmesi sonucu 1 kişi öldü.

Kaza, saat 08.00 sıralarında bir meydana geldi.

Kazada araçta bulunan bir kişi hayatını kaybetti.

Öte yandan, 2 gün önce yine Pendik’te bulunan Kurnaköy Gişeleri’nde yaşanan kazada da 4 kişi hayatını kaybetmişti.

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