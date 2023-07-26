Kuzey Marmara Otoyolu'nda bakım ve onarım çalışması yapılacak

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Sakarya kesiminde yol bakım ve onarım çalışması yürütülecek.

Valilikten yapılan açıklamada, Karayolları Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdürlüğünün bildirimine göre, "Kuzey Marmara (3. Boğaz Köprüsü dahil) Otoyolu Projesi, Kurtköy-Akyazı (bağlantı yolları dahil) Kesimi" işi kapsamında yol bakım ve onarım çalışması başlatılacağı belirtildi.

Açıklamada, "Söz konusu çalışma sırasında 26 Temmuz tarihinden itibaren Kuzey Marmara Otoyolu 212+200 - 210+680 kilometreleri arası kuzey taşıma yolu (Ankara-İstanbul istikameti) güney taşıma yoluna (İstanbul-Ankara istikameti) aktarılarak trafik akışı, güney taşıma yolundan iki yönlü olarak sağlanacaktır" ifadelerine yer verildi.