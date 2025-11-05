Kuzey Marmara Otoyolu'nda kamyonda çıkan yangın söndürüldü
Eyüpsultan Çiftalan Sapağı yakınlarında malzeme yüklü bir kamyonun tekerleğinde çıkan yangın kısa sürede dorseye sıçradı. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saat süren müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında kamyon kullanılamaz hale geldi, olayda yaralanan olmadı.
Kaynak: AA
Kuzey Marmara Otoyolu'nda malzeme yüklü kamyonda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Eyüpsultan Çiftalan Sapağı Edirne istikametinde seyir halindeki 26 EY 154 plakalı kamyonun tekerleğinde başlayan yangın dorseye sıçradı.
Sürücü kamyonu emniyet şeridine çekerek yangına müdahale etmek istedi fakat kısa sürede büyüyen yangın dorseyi kapladı.
İhbar üzerine belirtilen adrese itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesi sonucu yaklaşık bir saatte söndürülen yangında kamyonda maddi hasar meydana geldi.
Yanan kamyon, çekici vasıtasıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.