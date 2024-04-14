Kuzey Marmara Otoyolu'nda kamyonet otomobile çarptı: 2 ölü, 4 yaralı

Kuzey Marmara Otoyolu Kocaeli kesiminde kamyonetin otomobile çarpması sonucu iki kişi öldü, dört kişi yaralandı. Hatay'dan bayram ziyaretinden dönen aileden baba ile kızı yaşamını yitirdi.

Güncel 14.04.2024 08:28 Giriş: 14.04.2024 08:28

Güncelleme: 14.04.2024 08:29 Kaynak: AA

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Fotoğraf: AA