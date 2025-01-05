Kuzey Marmara Otoyolu'nda 'örtülü zam'

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın ‘Yap-İşlet-Devret’ modeliyle gerçekleştirdiği Kuzey Marmara Otoyolu'na 'örtülü zam' yapıldı.

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, "AK Parti yine bir kurnazlıkla, Kuzey Marmara Otoyolu’na yüzde 65 oranında örtülü zam yaptı" dedi.

"BUNUN ADI SOYGUNDUR"

Zammın 1 Ocak 2025 itibariyle geçerli olduğunu duyuran Yavuzyılmaz, şu ifadelere yer verdi:

"Kuzey Marmara Otoyolu’nda araç geçiş ücretleri artırılmamış olsa da, Hazine'nin otoyolu işleten KALYON, KOLİN, CENGİZ, LİMAK’a garanti ettiği araç geçiş sayısını 136 milyon adet artırdığını tespit ettik. Böylece Hazine'nin 2025’te bu şirketlere garanti ettiği araç geçiş sayısı toplamı 344 milyon adet araca çıkmış oldu. Tutturulması neredeyse imkansız olan bu araç sayısının faturası yine vatandaşa çıkacak! Türkiye’deki tüm otomobiller sırayla Kuzey Marmara Otoyolu’ndan 22 kez geçse bile 2025 yılı için garanti edilen toplam araç geçiş sayısı tutturulamıyor! Bunun adı soygundur."