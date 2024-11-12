Kuzey Marmara Otoyolu'nda TIR ile kamyon çarpıştı: 1 yaralı
Kuzey Marmara Otoyolu'nun İstanbul yönünde seyir halinde olan kamyon, aynı yönde ilerleyen TIR'a çarptı. Kazada kamyon sürücüsü yaralandı. Otoyolun İstanbul istikameti Gebze mevkisinde ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanırken, araçların kaldırılması için çalışmalar sürüyor.
Kaynak: AA
Kuzey Marmara Otoyolu'nda TIR ile kamyonun çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.
Otoyolda İstanbul yönüne giden A.A. idaresindeki marul yüklü kamyon, Ö.E'nin kullandığı sabun yüklü TIR ile çarpıştı.
Kazada, kamyon sürücüsü A.A. yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
ULAŞIM TEK ŞERİTTEN SAĞLANIYOR
Ambulansa Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan sürücü A.A'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaza nedeniyle otoyolun İstanbul istikametinde ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanırken, uzun araç kuyruğu oluştu.
Kazaya karışan araçların kaldırılması için çalışmalar devam ediyor.