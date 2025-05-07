Kuzey Marmara Otoyolu'nda tıra çarpan kamyonun sürücüsü yaralandı
Kaynak: AA
İSTANBUL (AA) - Kuzey Marmara Otoyolu'nda tıra arkadan çarpan hafriyat kamyonunun sürücüsü yaralandı.
Otoyolun Paşaköy mevkisinde Edirne istikametine ilerleyen A.Ç. yönetimindeki 34 BCF 070 plakalı hafriyat kamyonu, Yakup Erat'ın kullandığı 34 SH 0064 plakalı tıra arkadan çarptı.
Kazada sürücü A.Ç. araçta sıkıştı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
İtfaiye görevlilerince araçtan çıkarılan yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle bir süre kontrollü olarak sağlanan trafik akışı, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.