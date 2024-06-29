Kuzey Marmara Otoyolu'nda tünelde zincirleme kaza

Kocaeli'de Kuzey Marmara Otoyolu’nda tünelde 3 otomobil zincirleme kazaya karıştı. Kazada araçlar hasar gördü.

Kaza, saat 14.00 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolundaki T2 tünelinde meydana geldi.

İstanbul yönünden Ankara yönüne giden Ahmet Huzeyfe Aras idaresindeki 06 AEP 984 plakalı otomobil ile Batuhan Can Atıcı yönetimindeki 34 PG 2145 plakalı otomobil çarpıştı.

Savrulan araçlar, yine aynı yöne giden Mehmet Can Yılmaz yönetimindeki 81 FP 412 plakalı otomobile çarptı. Kazada Atıcı’nın kullandığı otomobil devrilirken olay yerine itfaiye, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kazada araçlar hasar görürken yaralanan olmadı. Bir süre tek şeritten sağlanan ulaşım, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.