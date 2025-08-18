Kuzey Marmara Otoyolu'nda yolcu otobüsü devrildi: 3 ölü, 20 yaralı
Kaynak: DHA
Kaza, saat 06.30 sıralarında meydana geldi. Edirne istikametine seyir halinde bulunan 60 TY 228 plakalı yolcu otobüsü, Sancaktepe Yenidoğan gişeler mevkisinde virajı alamayarak devrildi.
Yaralılar ambulanslarla hastanelere sevk edildi.