Kuzey Marmara Otoyolu'nda zincirleme kaza: 11 kişi öldü, 57 kişi yaralandı

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Sakarya mevkiinde 7 aracın karıştığı kazada 11 kişi öldü, 7'si ağır 57 kişi yaralandı. Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz, yaralıların hastanelere naklinin gerçekleştirildiğini ve ekiplerin bölgedeki çalışmasının sürdüğünü belirtti. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise, kazayla ilgili soruşturma başlatıldığını, 3 cumhuriyet savcısının görevlendirildiğini duyurdu.

Kuzey Marmara Otoyolu'nun Sakarya kesiminde 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 11 kişi yaşamını yitirdi, 7'si ağır 57 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, saat 04.30 sıralarında otoyolun İstanbul yönü Dağdibi mevkisinde aralarında 3 otobüs ve bir TIR'ın da bulunduğu 7 araç henüz belirlenemeyen nedenle zincirleme kaza yaptı.

Kaza nedeniyle otoyolun İstanbul yönünde ulaşım durdu. İlk belirlemelere göre 11 kişinin hayatını kaybettiğini, 7'si ağır 57 kişinin yaralandığını bildirdi. Kaza nedeniyle yol trafiğe kapandı. Ekiplerin, kazaya müdahalesi sürüyor.

Vali Karadeniz, yaralıların hastanelere naklinin gerçekleştirildiğini ve ekiplerin bölgedeki çalışmasının sürdüğünü belirtti.

BAKAN TUNÇ'TAN AÇIKLAMA

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda zincirleme kazaya ilişkin soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Bakan Tunç, "Kaza ile ilgili olarak Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmış olup bir cumhuriyet başsavcı vekili koordinesinde 3 cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir." ifadelerini kullandı.

"KAZANIN NEDENİ YOĞUN SİS"

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce de, yaptığı açıklamada kazanın yoğun sis nedeniyle meydana geldiğini bildirdi.

Yüce, "Yoğun sis ve görüşün az olması nedeniyle kaza meydana geldi. Bir TIR, TIR'a vuran bir taksi, akabinde bir otobüs ve bir otobüs daha. Toplamda hepsi 7 araç. Diğerleri bir kamyonet" dedi.