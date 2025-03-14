Kuzey Marmara Otoyolu'nda zincirleme kaza

İstanbul'da, Kuzey Marmara Otoyolu'nda iki tır ile bir kamyonun karıştığı zincirleme kazada 2 kişi yaralandı.

Otoyolun Çekmeköy Ömerli mevkisinde Ankara istikametine giden Servet G'nin kullandığı tıra aynı yönde ilerleyen kamyon çarptı.

Bu esnada yabancı plakalı tır, kazaya karışan kamyona arkadan çarparak durabildi.

İhbar üzerine belirtilen adrese itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kamyon ile tırda sıkışan sürücüler, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu bulundukları yerden çıkarıldı.

Kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından iki yaralı sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı.