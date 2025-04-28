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Kuzey Marmara Otoyolu'nda zincirleme kaza: 8 araçta hasar oluştu

Kuzey Marmara Otoyolu'nda zincirleme trafik kazasında 8 araçta hasar oluştu. Hasarlı araçların emniyet şeridine çekilmesinin ardından trafik akışı normale döndü.

Güncel
  • 28.04.2025 09:53
  • Giriş: 28.04.2025 09:53
  • Güncelleme: 28.04.2025 09:55
Kaynak: AA
Kuzey Marmara Otoyolu'nda zincirleme kaza: 8 araçta hasar oluştu
Fotoğraf: AA

Kuzey Marmara Otoyolu'nda, 3 servis aracıyla 5 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası nedeniyle 8 araçta hasar meydana geldi.

Otoyolun Ümraniye mevkisi Edirne istikametinde seyreden 3 servis aracıyla 5 otomobil çarpıştı.

Kaza nedeniyle servislerden inen yurttaşlar bir süre yol kenarında beklerken, otoyolda uzun araç kuyrukları oluştu.

Hasar alan araçların emniyet şeridine çekilmesinin ardından trafik akışı normale döndü.

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