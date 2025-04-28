Kuzey Marmara Otoyolu'nda zincirleme kaza: 8 araçta hasar oluştu
Kuzey Marmara Otoyolu'nda zincirleme trafik kazasında 8 araçta hasar oluştu. Hasarlı araçların emniyet şeridine çekilmesinin ardından trafik akışı normale döndü.
Kaynak: AA
Kuzey Marmara Otoyolu'nda, 3 servis aracıyla 5 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası nedeniyle 8 araçta hasar meydana geldi.
Otoyolun Ümraniye mevkisi Edirne istikametinde seyreden 3 servis aracıyla 5 otomobil çarpıştı.
Kaza nedeniyle servislerden inen yurttaşlar bir süre yol kenarında beklerken, otoyolda uzun araç kuyrukları oluştu.
Hasar alan araçların emniyet şeridine çekilmesinin ardından trafik akışı normale döndü.