Kuzey Marmara Otoyolu’na örtülü zam!

CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, Kuzey Marmara Otoyolu’na yüzde 65 oranında örtülü zam yapıldığını belirtti.

Yavuzyılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "AK Parti yine bir kurnazlıkla, Kuzey Marmara Otoyolu’na %65 oranında örtülü zam yaptı" dedi.

CHP'li Yavuzyılmaz, şöyle devam etti: "1 Ocak 2025 itibariyle Kuzey Marmara Otoyolu’nda araç geçiş ücretleri artırılmamış olsa da, Hazinenin otoyolu işleten Kalyon, Kolin, Cengiz, Limak’a garanti ettiği araç geçiş sayısını 136 milyon adet artırdığını tespit ettik."

FATURA YİNE VATANDAŞA ÇIKACAK

"Böylece Hazinenin 2025’te bu şirketlere garanti ettiği araç geçiş sayısı toplamı 344 milyon adet araca çıkmış oldu" diyen Yavuzyılmaz, "Tutturulması neredeyse imkansız olan bu araç sayısının faturası yine vatandaşa çıkacak. Türkiye’deki tüm otomobiller sırayla Kuzey Marmara Otoyolu’ndan 22 kez geçse bile 2025 yılı için garanti edilen toplam araç geçiş sayısı tutturulamıyor. Bunun adı soygundur" ifadelerini kullandı.