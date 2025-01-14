Kuzey Ormanları'nda RES tehdidi

Tamara Öykü BAYAR

Şile ve Kandıra ormanları, RT Enerji'nin iştiraki Sağanak Enerji tarafından yapılması planlanan Rüzgâr Elektrik Santrali (RES) projeleriyle yok olma tehlikesiyle karşı karşıya. Şile halkı, ekolojik dengeyi tehdit eden bu projeye karşı direnişte. Kuzey Ormanları Savunması’nın çağrısıyla dün Şile Kadıköy Mahallesi’nde RES’e karşı bir araya gelen halk "Köyümüzde Kuzey Ormanları yıkımına karşı umut ve cesaretle direniyoruz. Doğamızı omuz omuza savunacağız" dedi.

Bölgede yaşayan canlıların ve yerel ekonominin geleceğini karartacak proje Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylandı. Kuzey Ormanları Savunması, bu yıkıma "dur" demek için harekete geçti. "Ormanda RES olmaz" sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında, Şile Ormanları'nda yapılması planlanan RES projelerine karşı direnişe başlandı. Kuzey Ormanları Savunması öncülüğünde bugün Şile Kadıköy Mahallesi Köy Odası'nda düzenlenen halk toplantısına Kuzey Ormanları Savunması’nın yanı sıra Türkiye Ormancılar Derneği Marmara Başkanı Uğur Erol, Şile Kent Konseyi Başkanı Av. Kadir Can Karataş, TEMA Vakfı Şile Sorumlusu Asuman Dizdar, Kadıköy, Pınarlı, Çelebi ve Ağva muhtarları, Şile Çevre Gönüllüleri derneği ve Şile belediye meclis üyeleri katıldı.

Burada konuşan Kuzey Ormanları Savunması'ndan Avukat Engin Ekici, sürecin doğa dostu gibi gösterildiğini fakat aslında öyle olmadığını belirtti. Ekici “İşin kolayına kaçıyorlar, ormanlık alanlarda kamulaştırmaya bile gerek duymadan projeye alan açıyorlar. Biz buna karşı durmalıyız. Olası çevre katliamının sonuçları hepimizi ilgilendirir. Biz her şeye karşı çıkmıyoruz biz doğaya saygılı yenilenebilir enerjinin tarafındayız” dedi. Şile Çevre Gönüllüleri Derneği adına Dr. Cüneyt Erişen konuştu. Genel bir ilke olarak yenilenebilir enerjiyi desteklediklerini fakat bunun doğaya ve çevre halkına zarar verilmeden yapılabileceğini bu sebeple de yer seçiminin çok önemli olduğunu belirtti.

TEMA Vakfı Şile sorumlusu Asuman Dizdar ise şöyle konuştu: “Biz de doğanın bir parçasıyız, doğa zarar gördüğünde hemen o an bunu fark etmesek bile zaman geçtikçe geri döndüremeyeceğimiz etkilerle karşılaşacağız. Bölgemiz bütün nemi kuzeyden alıyor Rüzgar Enerji Santrallerinin, kuzey ormanları gibi bir alana kurulması bölgede nem dengesinin bozulması demek bu da ormanlık alana zarar veriyoruz anlamına gelir. Orman deyince sadece ağacı düşünmeyin, arılara, kuşlara da zarar veriyor onların zarar görmesi de besin zincirine zarar veriyor. Küresel iklim değişikliğinin etkisini her gün görürken bir de burada yapılan yanlışa sessiz kalmamamız lazım.”

Şile İBB Belediye Meclis Üyesi Sacit Terzi, köylerine ve doğaya yapılan katliama izin vermeyeceklerini ve köylülerin her zaman yanında olacaklarını belirterek “Sularımız zarar görüyor, ormandaki hayvanlarımız zarar görüyor bu işin bir sürü ucu var bunların farkındayız. Birileri gelip sizi ikna etmeye çalışabilir, bu işin doğa dostu olduğunu anlatmaya ve size iş imkanı sunmaya çalışabilirler lütfen örgütlü olun ve bunlara izin vermeyin.” dedi. Köy halkı konuşmaların ardından yapılacak olan çevresel etki değerlendirme (ÇED) toplantısına katılmamaya karar verdi ve toplantıya hiçbir köylünün katılmadığı yönünde tutanak tutuldu.