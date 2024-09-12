Kuzey Ormanları Savunması'ndan JES ihalesine karşı eylem: Herkesi bu talana dur demeye çağırıyoruz

Kuzey Ormanları Savunması, İstanbul’da 7 ilçede toplamda 210 milyon metrekarelik alana kurulması planlanan 11 adet jeotermal enerji santralinin (JES) ihalesinin yapılacağı bina önünde eylem yaptı.

İhalenin yapılacağı İstanbul Valiliği Ek Hizmet Binası önünde yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"İstanbul’u JES projelerine açıyoruz demek; doğa katliamı, ağaç cellatlığıdır. Yeraltı sularının kirletilmesidir. Ağır metallerin ve zehirli gazların doğaya karışmasıdır. Zaten iyice azalmış ve verimsizleşmiş tarım alanlarımızın yok edilmesidir. Bilimsel araştırmaların altını çizdiği gibi, deprem riskinin artmasıdır. Köylünün babadan dededen kalma toprağına, tarlasına, bağına bahçesine çökmektir.

Çeşitli kaynaklar Türkiye’nin ihtiyacı olan enerjinin yaklaşık 4 katı üretim yaptığını teyit ediyorlar. Buna rağmen iktidar, yandaş sermayeye yeni kaynak aktarımları sağlamak adına, 'masum' bir üretim tekniği olarak jeotermal enerjiyi savunuyor. Aslında savunduğu, varlığını borçlu olduğu 5’li çetelerdir, çıkar gruplarıdır, rant uğruna halkın kanını emenlerdir."

Artvin'de ağaç kesimine engel olduğu sırada yağmacılar tarafından açılan ateş sonucu katledilen Reşit Kibar'ın da anıldığı basın açıklaması şu ifadelerle tamamlandı:

"Canlı hayatını ve doğayı doğrudan etkileyen bu faktörler; ne iktidar erkini, ne de valiliği ilgilendiriyor. İstanbul’un altını ve üstünü parsel parsel satmaya karar vermiş bir saldırganlıkla karşı karşıyayız. Her gün yeni bir maden ocağı, taş ocağı projesi ile köylerimiz, ormanlarımız yok ediliyor.

'HERKESİ TALANA DUR DEMEYE ÇAĞIRIYORUZ'

Hopa’da köyünün ağaçlarını savunurken rantçı şirketin adamı tarafından vurularak katledilen Reşit Kibar arkadaşımızın kanı hala yerde, acısı hala yüreklerimizde tazeyken bile, aynı yolda yürümeye devam edenlerle mücadelemiz sonuna kadar sürecek. Kuzey Ormanlarını savunmak, İstanbul’un temiz hava, temiz su hakkını savunmak demektir. Herkesi savunmaya katılmaya, bu talana dur demeye çağırıyoruz."