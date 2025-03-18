Kuzey Star direnişi: Limter-İş Genel Başkanı aydınlatma direğine çıktı, patron geri adım attı!

İstanbul Tuzla’da Kuzey Star Tersanesi’nde işten çıkartılan 14 işçi, ödenmeyen ücretleri ve hakları için 14 gündür direniyor.

Tuzla’da yer alan Kuzey Star Tersanesi, Aralık ayından bu yana ücretlerini ödemediği işçileri, iş bittiği gerekçesiyle işten çıkarttı.

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu’na (DİSK) bağlı Gemi Yapımı ve Deniz Taşımacılığı, Ardiyecilik ve Antrepoculuk İşçileri Sendikası (Limter-İş) üyesi işçiler 5 Mart’ta tersane önünde eyleme başladı.

Hiç servetinizle övünmeyin Kuzey Star patronları.

Servetiniz işçilerden çaldıklarınız.

O servetinizde işçilerin,kanı,canı alınteri var.İşçi çocuklarının nafakası var..

İşçilerin hakkına çöktüm,yuttum oldu bitti diye düşünüyorsun. Ama yanılıyorsun.

İşçilerin hakkını ver! pic.twitter.com/W85ngH0lHs — DİSK / LİMTER-İŞ SENDİKASI (@Limter_is) March 18, 2025

SENDİKA BAŞKANI AYDINLATMA DİREĞİNE ÇIKTI

Direnişin 14. gününde DİSK Limter-İş Genel Başkanı Kanber Saygılı aydınlatma direğine çıktı.

Limter-İş Genel Sekreteri Hakkı Demiral, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, Kuzey Star Tersanesi işçilerinin direnişinin on dördüncü gününde, patronun verdiği sözü tutmamasını ve işçilerin alacaklarını ödememesini protesto etmek amacıyla Genel Başkan Kanber Saygılı’nın tersane önündeki bir elektrik direğine çıktığını duyurdu.

Demiral, daha önce kule vinci işgal eden işçilere karşı bir Atatürk posteri ve iki Türk bayrağı asıldığını hatırlatarak, “Şimdi de tersane binasına büyük bir Türk bayrağı asarak, yeniden bayrağın arkasına saklanıp bu çirkefliği ve adaletsizliği örtmeye çalışıyorlar” ifadelerini kullandı.

PATRON GERİ ADIM ATTI!

Patron geri adım attı, 14 gündür direnişte olan işçiler kazandı.

Yaşar Usta Emek Portal'ın aktardığına göre, işçilerin alacakları avukat eşliğinde ödenecek. Kamber Saygılı itfaiye ile birlikte aşağıya indi.