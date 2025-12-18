Kuzey Suriye Özerk Yönetimi'nden entegrasyon açıklaması: Ön anlaşmaya varıldı

Kuzey ve Doğu Suriye Özerk Yönetimi tarafından yapılan açıklamada, Şam'daki geçici merkezi hükümet ile yürütülen entegrasyon görüşmelerinde ön anlaşmaya varıldığı duyuruldu.

"Suriye Demokratik Güçleri'ne (SDF) bağlı üç tümenin Suriye ordusunun askeri yapısı içinde kalması konusunda ön anlaşmaya varıldı" ifadelerine yer verilen açıklamada ayrıntıları görüşmek üzere teknik görüşmelerin devam ettiği belirtilirken "medyada gerilimi artırmaktan ve nefret söyleminden kaçınılmalı" denildi.

North and East Syria Communication isimli sosyal medya hesabından "müzakere sürecindeki son gelişmeler" denilerek yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"SDG ÜÇ TÜMEN HALİNDE SURİYE ORDUSU İÇİNDE KALACAK"

"Suriye Demokratik Güçleri'ne (SDF) bağlı üç tümenin Suriye ordusunun askeri yapısı içinde kalması konusunda ön anlaşmaya varıldı.

Her iki taraftan da uzman komiteler aracılığıyla, roller ve organizasyonel yapı ile ilgili ayrıntıları görüşmek üzere teknik görüşmeler devam ediyor; önümüzdeki dönemde somut adımların atılması bekleniyor.

Bu süreç, istikrarı sağlamanın en gerçekçi seçeneği olarak kabul edildiği için, diyaloğa dayalı siyasi bir çözüme doğru ilerleyen açık bir uluslararası desteğe sahip.

Somut bir ilerleme kaydedilmesi için medyada gerilimi artırmaktan ve nefret söyleminden kaçınılmalı ve Suriye'de sürdürülebilir bir çözüm oluşturmanın tek yolu olarak anlayış ve ortaklığa odaklanılmalıdır."